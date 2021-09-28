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28.09.2021 (09:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло ночное занятие по вождению

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло ночное занятие по вождению автомобильной техники. В нем приняли участие более 30 военных водителей, которые предварительно прослушали лекции об особенностях управления транспортным средством в темное время суток.

В ходе тренировки по вождению военнослужащие ОГРВ ПРРМ на автомобилях преодолели косогоры, крутые подъемы и спуски, участки дорог с глубокой колеей, габаритные проходы, колейный мост.

Занятия по вождению прошли на автодроме ОГРВ ПРРМ и носили плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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