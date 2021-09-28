28.09.2021 (09:00)

Более 13 тысяч взрывоопасных предметов времён ВОВ обезвредили инженеры Черноморского флота

Более 13 тысяч единиц взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны обезвредили сапёры отдельного морского инженерного полка Черноморского флота (ЧФ) при выполнении инженерных работ по очистке местности с начала 2021 года.

Среди опасных находок артиллерийские снаряды, миномётные мины, ручные гранаты и патроны различного калибра к стрелковому оружию.

Помимо отработки заявок по обезвреживанию боеприпасов на территории населённых пунктов Республики Крым, поступающих от военных комиссариатов региона, группа разминирования инженерного полка ЧФ совместно с органами МЧС выполняет задачи по подъёму и обезвреживанию боеприпасов с затонувшего в годы Великой Отечественной войны грузового теплохода «Жан Жорес».

За период работ группой разминирования с теплохода подняты около 100 единиц артиллерийских снарядов и порядка 5000 штук патронов к стрелковому оружию.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы с соблюдением всех предусмотренных мер безопасности доставлены и уничтожены на специально предназначенных подрывных площадках на полигонах боевой подготовки ЧФ, предназначенных и оборудованных для проведения взрывных работ.

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