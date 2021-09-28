28.09.2021 (08:30)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии завершают курс экстремального вождения современных БТР-82А и «Мустангов»

Военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту в 2021 году в подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) на должности водителей и механиков-водителей приступили к завершающему этапу освоения курса экстремального вождения современных видов боевой и автомобильной техники, в том числе вождению современных полноприводных грузовиков КамАЗ-53501 семейства «Мустанг».

Под руководством опытных офицеров и инструкторов морские пехотинцы в ходе теоретической подготовки изучили правила эксплуатации боевой техники, освоили особенности применения полноприводных автомобилей и новейших бронетранспортёров БТР-82А.

В ходе отработки практических элементов курса вождения и маршевой подготовки на специально оборудованных автодромах и в условиях сложного ландшафта местности молодые водители приобретают навыки вождения техники по различным дорогам и вне дорог, в любых погодных условиях в светлое и темное время суток.

Также на практике морпехи учатся преодолевать препятствия и заграждения, ограниченные проходы на подъемах, спусках и косогорах, преодолевать водные преграды различной глубины, отрабатывают приемы управления большегрузными автомобилями и техникой при вождении в населенных пунктах, совершение марша в составе колонн, действию при возникновении нештатных ситуаций и устранению различных неисправностей своими силами.

Завершением курса вождения станет совершение 50-километрового ночного и 150-километрового дневного маршей. Для механиков-водителей бронетранспортёров завершающим испытанием станет 50-километровый марш по пересечённой горной местности.

Справочно:

Полноприводные грузовики КАМАЗ-53501 семейства «Мустанг» выполнены по колесной формуле 6х6, имеют грузоподъемность 10 т и способны буксировать прицепы до 12 т в условиях бездорожья. На них установлены двигатели уровня «Евро-2», усиленная раздаточная коробка и грузовая платформа с креплениями для перевозки съемных кузовов-контейнеров.

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