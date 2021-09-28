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28.09.2021 (08:00)

МАК «Астрахань» и гидрографическое судно «Анатолий Гужвин» КФл завершают выполнение плановых задач боевой службы в Каспийском море

Отряд кораблей Каспийской флотилии (КФл) в составе малого артиллерийского корабля (МАК) «Астрахань»» и малого гидрографического судна «Анатолий Гужвин» завершают выполнение плановых задач боевой службы в Каспийском море.

В течение месяца экипажи отрабатывали учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации, а также осуществляют демонстрацию флага Российской Федерации в Каспийской морской зоне.

Кроме того, в морских полигонах боевой подготовки экипаж МАК «Астрахань» выполнил учебные артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также по макету плавающей морской мины. Экипаж гидрографического судна «Анатолий Гужвин» осуществил промеры глубин и корректировку навигационных карт.

В период боевой службы отряд кораблей флотилии прошёл сотни морских миль и провёл ряд корабельных учений и тренировок, в том числе совместное маневрирование кораблей, учения по борьбе за живучесть, ведение противоподводно-диверсионной, противовоздушной обороны, и противоминной защиты корабля на незащищённом рейде.

Также в ходе выполнения задач боевой службы в Каспийском море корабли КФл совершили неофициальный дружественный визит в порт Баку Азербайджанской Республики. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития и укрепления военного сотрудничества между флотами двух стран в Каспийском регионе.

Возвращение отряда кораблей Каспийской флотилии с боевой службы в пункт базирования Махачкала ожидается в конце сентября текущего года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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