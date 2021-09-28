28.09.2021 (07:30)
Во Владикавказском гарнизоне ЮВО продолжается плановая ревакцинация личного состава
На базе 412-го военного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) продолжается ревакцинация медицинского персонала госпиталя, а также военнослужащих всех категорий 58 общевойсковой армии против новой коронавирусной инфекции.
В категорию ревакцинируемых вошли гражданские служащие воинских частей и учреждений ЮВО, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.
Медицинскими специалистами госпиталя составлен план-график ревакцинации военнослужащих, в соответствии с которым в сентябре-октябре будут повторно привиты двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») более 5 тыс. человек, при этом в плановом порядке продолжится вакцинация ранее не получивших прививку.
Подавляющее большинство военнослужащих гарнизона уже прошло иммунизацию, что позволяет им уверенно исполнять обязанности военной службы в условиях сложной эпидемической обстановки.
Как отмечают военные медики, в результате проведения массовой иммунизации военнослужащих в Вооруженных Силах РФ сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.
Кроме того, на территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.
На данный момент в Южном военном округе ревакцинацию прошли более 30 тыс. военнослужащих.