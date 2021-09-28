28.09.2021 (07:30)

Во Владикавказском гарнизоне ЮВО продолжается плановая ревакцинация личного состава

На базе 412-го военного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) продолжается ревакцинация медицинского персонала госпиталя, а также военнослужащих всех категорий 58 общевойсковой армии против новой коронавирусной инфекции.

В категорию ревакцинируемых вошли гражданские служащие воинских частей и учреждений ЮВО, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

Медицинскими специалистами госпиталя составлен план-график ревакцинации военнослужащих, в соответствии с которым в сентябре-октябре будут повторно привиты двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») более 5 тыс. человек, при этом в плановом порядке продолжится вакцинация ранее не получивших прививку.

Подавляющее большинство военнослужащих гарнизона уже прошло иммунизацию, что позволяет им уверенно исполнять обязанности военной службы в условиях сложной эпидемической обстановки.

Как отмечают военные медики, в результате проведения массовой иммунизации военнослужащих в Вооруженных Силах РФ сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Кроме того, на территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

На данный момент в Южном военном округе ревакцинацию прошли более 30 тыс. военнослужащих.

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