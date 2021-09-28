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28.09.2021 (06:45)

Специалисты РЭБ Восточного военного округа отразили нападение самолетов и беспилотников условного противника в Забайкалье

Специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, в ходе тренировки по выполнению учебно-боевых задач осуществили прикрытие площадных объектов военной инфраструктуры от несанкционированного действия беспилотных летательных аппаратов, а также самолетов-разведчиков условного противника.

В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие на штатной технике совершили марш в назначенный район и в короткий срок выполнили ряд задач по занятию позиций, развертыванию специального оборудования и засечке воздушных целей. Расчеты современных комплексов РЭБ «Ртуть» и «Борисоглебск-2» выполнили временные нормативы по пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи воздушных объектов противника.

Главной целью тренировки являлось совершенствование уровня профессиональной подготовки экипажей станций радиопомех при выполнении ими задач по прикрытию командных пунктов и пунктов управления от воздействия средств воздушной разведки условного противника.

В общей сложности в  тренировке приняли участие свыше ста военнослужащих, было задействовано порядка 20 единиц специализированной техники и малогабаритных комплексов РЭБ.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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