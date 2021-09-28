28.09.2021 (06:30)

Военнослужащие ВВО в Забайкальском крае осваивает современные броневики «Тайфун»

Подразделения специального назначения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в ходе мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности в Забайкальском крае осваивают новые бронеавтомобили «Тайфун».

Так, в ходе одного из учений на полигоне «Красный яр» в Забайкалье группы спецназа на бронеавтомобилях «Тайфун» обеспечивали проход колонны боевой техники, и попали в засаду, заранее организованную членами диверсионно-разведывательной группы условного противника.

С началом отражения нападения один из броневиков корпусом закрыл от огня противника спешивание десантных групп, вооруженных автоматами АК-12 и другим новейшим вооружением. При этом из бронемашины осуществлялась огневая поддержка. Отразив нападение "противника", военнослужащие обеспечили дальнейший проход техники и в последующем отработали оказание первой медицинской помощи условно раненым и их эвакуацию.

В общей сложности в учении приняли участие свыше 200 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц боевой техники.

Справочно: бронеавтомобили «Тайфун» выпускаются на базе шасси КамАЗ-63968 и Урал-63095. Они имеют гидропневматическую, независимую подвеску, коробку-автомат, двигатель мощностью 450 лошадиных сил.

В автомобиле установлена бортовая информационно-управляющая система (БИУС) ГАЛС-Д1М для наблюдения и регулирования работы двигателя, вычисления крена машины, наклона дороги, скорости движения, местоположения и др.

Главной находкой разработчиков стали каркасно-панельные кабины, на которые крепятся бронепанели с защитой. В этих машинах впервые стали применяться интегрированная керамическая броня, противоминная защита, включающая в себя особые кресла для экипажа и десанта (их конструкция надежно фиксирует человека и поглощает энергию взрыва), специальное остекление, выдерживающее даже прямое попадание бронебойно-зажигательной пули из танкового пулемета крупного калибра КПВТ с расстояния 200 м.

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