28.09.2021 (06:15)

Военнослужащие штурмового подразделения инженерного соединения ВВО освободили захваченное условными террористами здание в Хабаровском крае

В инженерной бригаде Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, прошло тактико-специальное занятие с подразделениями противодействия терроризму по освобождению захваченного здания.

Военнослужащие отработали вопросы тактического передвижения под прикрытием военной техники, штурма здания, действий группы в ограниченном пространстве в помещениях и ликвидации незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, военнослужащие провели тренировку по ведению инженерной разведки, в частности по поиску, обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Занятия проходили с использованием значительного количества холостых боеприпасов и средств имитации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице