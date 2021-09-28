28.09.2021 (06:15)
Военнослужащие штурмового подразделения инженерного соединения ВВО освободили захваченное условными террористами здание в Хабаровском крае
В инженерной бригаде Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, прошло тактико-специальное занятие с подразделениями противодействия терроризму по освобождению захваченного здания.
Военнослужащие отработали вопросы тактического передвижения под прикрытием военной техники, штурма здания, действий группы в ограниченном пространстве в помещениях и ликвидации незаконных вооруженных формирований.
Кроме того, военнослужащие провели тренировку по ведению инженерной разведки, в частности по поиску, обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов.
Занятия проходили с использованием значительного количества холостых боеприпасов и средств имитации.
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