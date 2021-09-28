28.09.2021 (06:00)

В ДВОКУ в день празднования Дня Сухопутных войск России состоятся грандиозные выступления военизированных подразделений

На учебном полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) 1 октября 2021 года, в честь празднования Дня Сухопутных войск России, состоятся грандиозные выступления военизированных подразделений.

В это день, для гостей мероприятия, состоится выступление команд ДВОКУ – победителей всероссийских конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». На специально подготовленной трассе экипажи танков Т-72Б3 и бронемашин БМП-2 покажут мастерское владение техникой при прохождении элементов эстафеты, а также в поражении различных мишеней из пушек Т-72Б3 и БМП-2.

В честь празднования Дня Сухопутных войск, а также для популяризации службы в вооруженных силах Российской Федерации для гостей мероприятия, перед зрителями выступят военные снайперы, принимавшие участие в конкурсе «Снайперский рубеж». Они продемонстрируют точность стрельбы из различных видов как снайперского оружия, так и автоматов АК-12 и пистолетов. Кроме того курсанты ДВОКУ продемонстрируют приемы рукопашного боя, молодые ребята допризывного возраста смогут испытать себя в сборке-разборке автомата Калашникова.

Посетителям будет организован практический показ применения и боевых свойств стрелкового оружия и гранатометов, а также продемонстрированы самые современные образцы стрелкового вооружения, средств связи и разведки, боевой экипировки, военной и специальной техники. Желающие смогут прокатиться на квадроцикле, а также проверить свои способности в стрельбе из пневматического оружия в тире.

Гости «Партизанской деревни» увидят реконструкции жизни партизан в период Великой Отечественной войны, предметы их жизни и быта, а также выставку исторических и трофейных образцов стрелкового оружия.

В день Сухопутных войск России, на территории парка «Патриот» будет организована работа информационно-пропагандистской акции «Твой выбор» по популяризации службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации. Здесь каждый желающий может заключить контракт для прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил России.

В течение всего периода работы выставки на сцене парка «Патриот» будет проходить выступление творческих коллективов ДВОКУ, Амурского казачьего колледжа, а также коллективов Амурской области. Открыто посещение копии первой крепости русских на Амуре 17 века «Албазинский острог». Организовано приготовление и раздача «Солдатской каши».

Мероприятия проводятся в рамках демонстрации достижений и укрепления положительного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации, патриотического воспитания граждан, мотивации их к поступлению на военную службу по контракту.

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