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27.09.2021 (23:00)

На кафедре инженерно-технического обеспечения ВУНЦ СВ создаются новые средства преодоления минно-взрывных заграждений

Молодые учёные – сотрудники кафедры инженерно-технического обеспечения Военного института (инженерных войск) ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил РФ» разрабатывают новые средства преодоления минно-взрывных заграждений

На основе анализа условий организации, способов и средств преодоления минно-взрывных заграждений на путях движения и манёвра войск, существующих мин, способов и средств их установки, состоящих на вооружении в армиях ведущих иностранных государств, позволил офицерам разработать две конструкции минных тралов для боевых колёсных машин, используемых совместно с электро-магнитной приставкой и устройствами для траления штыревых мин.

Разработанная конструкция модульного минного трала сплошного траления состоит из механизма подвески, несущей рамы двухотвальной конфигурации с подвижно закреплёнными на раме копирующими секциями, выносного устройства на девяти выносных пружинах, электромагнитной приставки.

В состав каткового минного трала для боевых колёсных машин вошли: тяговая (несущая) рама; модульно-секционные поворотные конструкции; механизм подвески с устройством обеспечения копирования профиля пути и катковым рабочим органом; выносное устройство траления мин; устройство догрузки минного трала, а также устройство траления противобортовых мин и постановщик помех.

Приведённые примеры обусловлены переходом на защищённые платформы нового поколения с мощностью силовых установок, позволяющих осуществлять на них монтаж минных тралов и другого оборудования.

Результаты подтверждены одним патентом на изобретение и семью патентами на полезную модель.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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