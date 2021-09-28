28.09.2021 (00:05)

Центр «Авангард» и Федерация хоккея России подписали соглашение о сотрудничестве

В Музее хоккея состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» и Федерацией хоккея России.

В церемонии подписания соглашения приняли участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, директор центра «Авангард» Дарья Борисова.

Предметом соглашения стало развитие военно-патриотического и физического воспитания, а также спортивной подготовки молодежи, продвижение военно-прикладных видов спорта, проведение спортивных и образовательных мероприятий.

Андрей Картаполов отметил, что подписание соглашения — значимое событие для Министерства Обороны, Центра "Авангард" и Федерации хоккея.

«Мы вместе сможем поднять спортивную подготовку подрастающего поколения на более высокий уровень. Армия всегда была связана со спортом. По сути, мы делаем одно дело - воспитываем достойных граждан нашего общества и отстаиваем честь страны на международной арене», - отметил заместитель министра обороны РФ.

По словам легенды отечественного и мирового хоккея Владислава Третьяка, совместная работа с центром "Авангард" станет незаменимым опытом и позволит общими усилиями закладывать правильные ценности современной молодежи.

«Сегодня мы решаем главную задачу - сотрудничество с «Авангардом». Мы - единая семья. Я воспитывался в военной семье. Папа мой - военный летчик. Именно через спорт, армию, мы объединяем нашу молодежь. Я думаю, у нас все получится. Мы имеем прекрасные примеры. Я рад что сегодня подписывается это соглашение и начнется совместная работа на благо нашей страны», - подчеркнул Владислав Третьяк.

Одним из ключевых направлений сотрудничества стала работа над созданием одного из разделов «Национальной программы подготовки хоккеистов».

«Там мы уделим особое внимание рекомендациям и методикам воспитания патриотизма, гражданственности.

ФХР уделяет много внимание патриотическому воспитанию хоккеистов, которые тренируются в системе сборных команд. Это касается всех возрастов – от главной сборной до юниоров и участников детских программ «Красной Машины». Надеюсь, что наш опыт работы с психологией молодых спортсменов будет полезен центру «Авангард», - рассказал Роман Ротенберг.

Специалисты Центра и Федерации хоккея примут участие в совместных конференциях, семинарах и тимбилдингах на базе Центра.

«У нас в центре ребята проходят курсы по начальной военной подготовке. Не все наши курсанты в будущем свяжут свою жизнь с армией, кто-то пойдет в другие сферы жизни, у нас они закаляют характер, получают правильные ориентиры.

Сотрудничество с Федерацией хоккея России будет способствовать всестороннему развитию, популяризации массовой физкультуры и спорта среди курсантов «Аванагарда», что внесет весомый вклад в дело военно-патриотического воспитания молодого поколения россиян», — поделилась мнением Дарья Борисова.

Ещё одним направлением сотрудничества станет информационная поддержка и развитие проекта «Братство Авангарда».

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