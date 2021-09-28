28.09.2021 (05:00)

Ульяновские десантники прибыли в пункты постоянной дислокации после участия в ССУ «Запад-2021»

Личный состав и военная техника Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск вернулись в пункт постоянной дислокации после участия в совместном стратегическом учении «Запад-2021», которое проходило на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Воинский эшелон с десантниками прибыл на железнодорожную станцию Чердаклы в Ульяновской области. Десантников встречали представители командования соединения, ветераны Воздушно-десантных войск, родные и близкие военнослужащих. Перед десантниками выступил вокально-инструментальный ансамбль «Боевое братство».

«В ходе учений военнослужащие продемонстрировали навыки, которые приобрели на плановых занятиях по боевой подготовке в течение учебного года, и продемонстрировали тесное взаимодействие по задачам на поле боя», - отметил командир батальона гвардии подполковник Иван Яровенко.

Всего в этапе совместных стратегических учений «Запад-2021» проходившем на полигоне Мулино в Нижегородской области было задействовано около 1700 военнослужащих Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, порядка 40 единиц боевых машин десанта четвертого поколения БМД-4М, более 10 единиц специальных транспортных средств «Сармат-2» и более 100 вертолетов армейской авиации.

Возвращение техники и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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