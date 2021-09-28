28.09.2021 (00:00)
Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Великобритании
По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Великобритании.
Посещение по оценке будет проводиться 28 сентября 2021 г. в течение одного дня.
Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
В ходе посещения инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.