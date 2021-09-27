27.09.2021 (19:30)

Центральный Дом Российской Армии отмечает 94-летие со дня образования

Центральному Дому Российской Армии имени М.В.Фрунзе исполнилось 94 года со дня образования. По этому случаю в ЦДРА состоялось торжественное собрание с участием представителей Департамента культуры Минобороны России, центральных военных учреждений культуры, ветеранов военной культуры и сотрудников Дома на Суворовской площади.

На торжественном собрании в Краснознаменном зале коллектив ЦДРА с праздником поздравил директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный. Он и начальник ЦДРА заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко провели награждение сотрудников почетными знаками и грамотами. Собрание завершилось праздничным концертом с участием артистов центрального военного учреждения культуры.

Творческие коллективы ЦДРА выступают во многих уголках России, их концерты являются украшением многих армейских торжеств и масштабных проектов военного ведомства, дарят радость участникам войсковых учений, военнослужащим, выполняющим задачи в боевой обстановке. Огромной популярностью пользуются проводимые ЦДРА Всероссийский фестиваль «Катюша», Всероссийские конкурсы «Золотой сокол», «Родная армия», «Суровая нитка», Всеармейский конкурс «Армейский калейдоскоп» и другие творческие состязания.

Справочно:

Напомним, что 27 сентября 1927 года – отправная точка в славной биографии ЦДРА. Именно в этот день состоялся приказ Реввоенсовета СССР №515, который гласил: «Для удовлетворения культурных запросов военных работников и их семейств, а также для совместной политико-просветительной работы с трудящимися массами – создать в Москве Центральный Дом РККА, присвоив ему имя М.В. Фрунзе».

В стенах ЦДРА свое рождение получили прославленные Центральный академический театр Российской Армии, Академический дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Центральный музей Вооруженных Сил, Центральный Спортивный Клуб Армии, Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. В годы Великой Отечественной войны учреждение стало базовой структурой культурного обеспечения войск: в нем кипела агитационно-пропагандистская работа для морально-психологической поддержки бойцов и командиров, уходящих на фронт, здесь же формировались артистические бригады театров, филармоний, концертно-гастрольных объединений для выступлений на передовой.

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