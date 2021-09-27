27.09.2021 (19:00)

Продолжается осенний осмотр на объектах, обслуживаемых жилищно-коммунальной службой №6 (г. Краснодар) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС)

На объектах, обслуживаемых жилищно-коммунальной службой № 6 (г. Краснодар) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС), продолжаются мероприятия по осеннему осмотру. Для проведения корректировки планов текущего и капитального ремонтов на 2022 год на производственных участках специалистами жилищно-коммунальной службы № 6

филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС), во взаимодействии с представителями воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации осмотрены 839 объектов казарменно - жилищного фонда, 71 объект теплового хозяйства, 100 объектов водопроводно- канализационного хозяйства и более 245 км. инженерных сетей.

Также в круглосуточном режиме работает контрольно-диспетчерская служба.

В готовности находятся аварийно-ремонтные бригады, создан необходимый запас труб, узлов и агрегатов для объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйства.

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