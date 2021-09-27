27.09.2021 (18:30)

Семь наград завоевали воспитанники СШОР ЦСКА по плаванию и прыжкам в воду на чемпионате и первенстве г. Москвы по плаванию

В Москве прошли соревнования чемпионата и Первенства города по плаванию. Воспитанники СШОР ЦСКА по плаванию и прыжкам в воду имени Г.Н.Прозуменщиковой успешно выступили на турнире, завоевав семь наград различного достоинства.

В личном первенстве чемпионата Москвы обладателем золотой награды на дистанции 50 м вольным стилем стал Илья Шевченко. Также на его счету «серебро» на 50 м брассом и «бронза» на 100 м комплексным плаванием.

Сергей Генис завоевал серебряную награду на дистанции 50 м вольным стилем и бронзовую на 50 м на спине.

Горохова Анна, Однокол Дарья, Генис Сергей, Червяков Максим завоевали бронзовые медали в составе комбинированной смешанной эстафеты 4 х 50 м.

Бронзовым призером первенства Москвы на дистанции 100 м брассом стал Мурман Грачёв.

Впервые норматив «Мастер спорта России по плаванию» выполнили Данила Манухов на 100 м на спине и Дмитрий Завалин на 200 м брассом.

Норматив «кандидат в мастера спорта» впервые выполнили Михаил Ерощенко - 200м брасс, Федор Миронов - 100м в/ст, Александр Елисеев - 400м в/ст, Екатерина Данилова - 100м к/пл, Майя Шмелёва - 100м брасс.

Соревнования прошли в 25-метровом бассейне.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице