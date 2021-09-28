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28.09.2021 (00:30)

В Твери прошла встреча суворовцев с дважды Героем Советского Союза летчиком-космонавтом Владимиром Джанибековым

В Тверском суворовском военном училище прошла встреча воспитанников с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации Владимиром Джанибековым.

Владимир Джанибеков – летчик-космонавт СССР, совершил пять космических полетов из которых все пять полетов был командиром космических кораблей «Союз-27», «Союз-39», «Союз Т-6», «Союз Т-12», «Союз Т-13». Общая продолжительность полетов составила 145 суток 15 часов 58 минут 35 секунд, а общая продолжительность двух выходов в открытый космос составила 8 часов 34 минуты.

В начале встречи суворовцам был показан небольшой видеоролик из жизни Владимира Александровича, который состоял из личных архивных фотографий и видео. После чего он уже сам рассказал о своем детстве, о том, что тоже является суворовцем, выпускником Ташкентского суворовского военного училища в 1960 году. О годах, когда мечтал покорять космос и о том, как добился своих целей.

После рассказа суворовцы задали интересующие их вопросы про космос, какие ощущения испытывает человек, оказавшись там, что чувствует после возвращения и тд. Каждый воспитанник хотел задать свой вопрос Владимиру Джанибекову и каждый получил на них ответ.

По окончании беседы Владимир Джанибеков оставил памятную надпись в книге почетных гостей училища, а суворовцы подарили ему памятные подарки с благодарностью от встречи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Военное образование , Воздушно-космические силы (ВКС)
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