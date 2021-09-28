28.09.2021 (05:00)

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели объективный контроль обстановки с использованием БпЛА «Орлан-10»

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели объективный контроль обстановки в зоне ответственности с использованием беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10».

Расчеты комплекса БпЛА выполнили нормативы по монтажу пусковой установки в кузове грузового автомобиля КамАЗ, совершили марш в назначенный район и осуществили его запуск.

«Сегодня расчетом комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10» был проведен объективный контроль обстановки в назначенном районе. Пусковая установка была установлена на транспортный автомобиль КамАЗ и по получению сигнала выдвинулась с расчетом в район применения. Подобные действия по применению БпЛА отрабатываются миротворцами регулярно», - сказал представитель российского миротворческого контингента Виталий Тимофеев.

С помощью БпЛА российские миротворцы в режиме реального времени получают данные на пункт управления, где проводится круглосуточный контроль обстановки практически на всей территории в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Дежурными сменами штаба осуществляется сбор, обобщение и проверка информации о нарушениях.

Также объективный контроль и мониторинг обстановки с воздуха осуществляют расчеты с комплексами БпЛА «Форпост».

Справочно:

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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