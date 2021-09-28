28.09.2021 (05:00)
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели объективный контроль обстановки с использованием БпЛА «Орлан-10»
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели объективный контроль обстановки в зоне ответственности с использованием беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10».
Расчеты комплекса БпЛА выполнили нормативы по монтажу пусковой установки в кузове грузового автомобиля КамАЗ, совершили марш в назначенный район и осуществили его запуск.
«Сегодня расчетом комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10» был проведен объективный контроль обстановки в назначенном районе. Пусковая установка была установлена на транспортный автомобиль КамАЗ и по получению сигнала выдвинулась с расчетом в район применения. Подобные действия по применению БпЛА отрабатываются миротворцами регулярно», - сказал представитель российского миротворческого контингента Виталий Тимофеев.
С помощью БпЛА российские миротворцы в режиме реального времени получают данные на пункт управления, где проводится круглосуточный контроль обстановки практически на всей территории в зоне ответственности российского миротворческого контингента.
Дежурными сменами штаба осуществляется сбор, обобщение и проверка информации о нарушениях.
Также объективный контроль и мониторинг обстановки с воздуха осуществляют расчеты с комплексами БпЛА «Форпост».
Справочно:
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.