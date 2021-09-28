28.09.2021 (01:00)

В Заполярье военнослужащие дальней авиации приступили к переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации

В Мурманской области в смешенном авиационном полку дальней авиации стартовал комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

Специально созданная комиссия проверит качество и объем выполненных работ на всех видах техники и вооружения.

На каждой единице техники будет проведено около 30 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.

Сезонное техническое обслуживание пройдет военная и специальная техника, находящаяся на вооружении авиационного полка, начиная от легковых автомобилей и заканчивая самолетами Ту-22м3, Ан-12, вертолетами Ми-8.

«Проведение данного обслуживания повышает работоспособность узлов, агрегатов и систем военной техники. Для качественного перевода техники и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы ремонтные бригады для выполнения специальных работ», - сообщил командир смешенного авиационного полка Алексей Горелкин.

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