Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.09.2021 (17:50)

В Таджикистане российские военнослужащие провели день профессиональной ориентации в школе Минобороны РФ

В Таджикистане военнослужащие российской военной базы в Таджикистане рассказали ученикам 6-й школы Министерства обороны РФ о военных профессиях.

В ходе беседы офицер медицинской роты довел учащимся выпускных классов какую роль выполняет медицинский персонал в ходе проведения учений, о военно-полевой медицине, реаниматологии. Кроме того, офицер обучил оказанию первой медицинской помощи пострадавшему при повреждении верхних и нижних конечностей. Перед школьниками также выступили сотрудники военной юстиции и военной полиции, показав документальный фильм о своей профессии.

Ученики поблагодарили гостей и рассказали о профессиях своих родителей.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военкомат Башкирии почтил память генерал-майора Семена Иванова
Участники международного учения «Мирная миссия-2021» возвращаются в пункты постоянной дислокации
В ходе учения в горах Тянь-Шаня экипажи Ми-8 МТВ5 выполнили пуски неуправляемых ракет
Подразделения РЭБ ЦВО сорвали нападение ударных беспилотников «противника»

Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false