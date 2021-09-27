27.09.2021 (17:50)

В Таджикистане российские военнослужащие провели день профессиональной ориентации в школе Минобороны РФ

В Таджикистане военнослужащие российской военной базы в Таджикистане рассказали ученикам 6-й школы Министерства обороны РФ о военных профессиях.

В ходе беседы офицер медицинской роты довел учащимся выпускных классов какую роль выполняет медицинский персонал в ходе проведения учений, о военно-полевой медицине, реаниматологии. Кроме того, офицер обучил оказанию первой медицинской помощи пострадавшему при повреждении верхних и нижних конечностей. Перед школьниками также выступили сотрудники военной юстиции и военной полиции, показав документальный фильм о своей профессии.

Ученики поблагодарили гостей и рассказали о профессиях своих родителей.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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