27.09.2021 (17:10)

Военкомат Башкирии почтил память генерал-майора Семена Иванова

Военный комиссар Республики Башкортостан полковник Михаил Блажевич возложил цветы к месту захоронения генерал-майора Семена Иванова на мемориальном комплексе Сергиевского кладбища.

Мероприятие было приурочено к 120-летию со дня рождения советского военачальника. В нём также приняли участие начальник управления по делам ветеранов республики генерал-майор запаса Игорь Харченко, представители администрации города, родные Семена Иванова, ветераны, кадеты, юнармейцы.

«Семен Акимович от красноармейца до генерал-майора прослужил в рядах Красной Армии, награжден боевыми орденами и медалями за участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, - отметил военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич. - Сегодня, возлагая, цветы к его могиле выражаю слова благодарности от военного комиссариата, от ветеранов военной службы автору проекта «Чтим и помним» Борису Гордееву, племяннику генерал-майора Семена Иванова за проделанную работу по увековечению памяти нашего земляка».

После возложения цветов и венков представитель Башкортостанской митрополии русской православной церкви отец Александр прочитал молебен.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице