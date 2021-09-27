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27.09.2021 (18:00)

В Кузбассе расчеты БпЛА «Орлан-10» провели поиск и обнаружение замаскированных целей в лесистой местности

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа(ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в ходе учения на полигоне Юргинский отработали задачи по поиску и обнаружению диверсионных групп и замаскированных объектов условного противника в лесистой местности.

В ходе учения расчеты БпЛА «Орлан-10» выполнили запуск беспилотных летательных аппаратов с ограниченных площадок и провели воздушную разведку указанного района. Воздушная разведка велась с высот от 2 до 6 тысяч метров. Информация передавалась наземному оператору на командный пункт, после чего командованием принималось решение по нейтрализации и уничтожению обнаруженных объектов.

Для поиска скрытно перемещающихся групп диверсантов, схронов, а также важных военных объектов условного противника, тщательно замаскированных в лесу, военнослужащие использовали камеры оптического и инфракрасного диапазона волн.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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