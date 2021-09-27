27.09.2021 (18:00)
В Кузбассе расчеты БпЛА «Орлан-10» провели поиск и обнаружение замаскированных целей в лесистой местности
Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа(ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в ходе учения на полигоне Юргинский отработали задачи по поиску и обнаружению диверсионных групп и замаскированных объектов условного противника в лесистой местности.
В ходе учения расчеты БпЛА «Орлан-10» выполнили запуск беспилотных летательных аппаратов с ограниченных площадок и провели воздушную разведку указанного района. Воздушная разведка велась с высот от 2 до 6 тысяч метров. Информация передавалась наземному оператору на командный пункт, после чего командованием принималось решение по нейтрализации и уничтожению обнаруженных объектов.
Для поиска скрытно перемещающихся групп диверсантов, схронов, а также важных военных объектов условного противника, тщательно замаскированных в лесу, военнослужащие использовали камеры оптического и инфракрасного диапазона волн.
Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.