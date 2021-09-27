27.09.2021 (17:30)

В Крыму стартовали масштабные учения Воздушно-десантных войск

Масштабные учения Воздушно-десантных войск (ВДВ), в которых задействовано около двух тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц боевой техники начались в Крыму.

Тактическое учение с боевой стрельбой проводится с гвардейскими десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ.

Манёвры проходят на полигоне Опук в восточной части полуострова. Они начались с марша-броска десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского соединения на боевых машинах десанта БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка» к месту выполнения задач.

В ходе учений военнослужащие отработают организацию обороны в дневное и ночное время, а также наступление при поддержке танков Т-72Б3, самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30.

Во время манёвров десантники будут использовать различные виды стрелкового оружия, включая пулемёты «Печенег» и «Корд», гранатомёты, огнеметы РПО-А «Шмель» и снайперское вооружение.

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