27.09.2021 (17:15)

В Приморском крае на полигоне Барановский прошло тактико-огневое занятие с десантно-штурмовым подразделением ВДВ

В Приморском крае на полигоне Барановский с военнослужащими Уссурийского гвардейского десантно-штурмового соединения прошло тактико-огневое занятие.

Десантники отработали вождение боевых машин в составе штатных подразделений на танкодроме, выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия (АК-74М, ПКП «Печенег») и вооружения БМП-2 (автоматическая 30-мм пушка 2А42, ПКТ).

Руководством тактико-огневого занятия проверялась слаженность подразделения при выполнении поставленных учебно-боевых задач. Личный состав гвардейского соединения Воздушно-десантных войск выполнил нормативы по предметам боевой подготовки, получив по результатам соответствующие положительные оценки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице