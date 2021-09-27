27.09.2021 (17:15)
В Приморском крае на полигоне Барановский прошло тактико-огневое занятие с десантно-штурмовым подразделением ВДВ
В Приморском крае на полигоне Барановский с военнослужащими Уссурийского гвардейского десантно-штурмового соединения прошло тактико-огневое занятие.
Десантники отработали вождение боевых машин в составе штатных подразделений на танкодроме, выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия (АК-74М, ПКП «Печенег») и вооружения БМП-2 (автоматическая 30-мм пушка 2А42, ПКТ).
Руководством тактико-огневого занятия проверялась слаженность подразделения при выполнении поставленных учебно-боевых задач. Личный состав гвардейского соединения Воздушно-десантных войск выполнил нормативы по предметам боевой подготовки, получив по результатам соответствующие положительные оценки.
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