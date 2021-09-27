Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.09.2021 (17:15)

В Приморском крае на полигоне Барановский прошло тактико-огневое занятие с десантно-штурмовым подразделением ВДВ

В Приморском крае на полигоне Барановский с военнослужащими Уссурийского гвардейского десантно-штурмового соединения прошло тактико-огневое занятие.

Десантники отработали вождение боевых машин в составе штатных подразделений на танкодроме, выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия (АК-74М, ПКП «Печенег») и вооружения БМП-2 (автоматическая 30-мм пушка 2А42, ПКТ).

Руководством тактико-огневого занятия проверялась слаженность подразделения при выполнении поставленных учебно-боевых задач. Личный состав гвардейского соединения Воздушно-десантных войск выполнил нормативы по предметам боевой подготовки, получив по результатам соответствующие положительные оценки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с экипажами боевых машин
Расчеты ПВО Западного военного округа прибыли на полигон Капустин Яр для проведения пусков ракет
Подразделения РЭБ ЦВО сорвали нападение ударных беспилотников «противника»
Военные коммунальщики в полевом лагере обеспечили комфортное проживание участникам сбора подразделений БАРС

Метки:
Полигон , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false