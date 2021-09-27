27.09.2021 (17:00)

На базе гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ прошел День гиревика ДОСААФ

На базе 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ прошел День гиревика ДОСААФ среди мужчин и женщин.

За борьбой сильных людей с металлом и соперниками заинтересованно наблюдали почетные гости – председатель регионального отделения ДОСААФ Ставропольского края Юрий Гришко и начальник военного учебного центра Северо-Кавказского федерального университета Владимир Баштовой. Ведь на арене выступали спортсмены, защищавшие честь оборонного общества и этого учебного заведения.

И сделали они это весьма успешно. Первенства в турнире добилась команда местного отделения ДОСААФ Александровского района, а студенты и будущие офицеры запаса завоевали второе место. Призовую компанию им составили представители районной комплексной детско-юношеской спортивной школы из Светлограда.

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