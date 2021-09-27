27.09.2021 (16:00)

Курсанты Военно-морской академии приняли участие в освящении поклонного креста для храма иконы Божией Матери «Избавительница»

По указанию главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова курсанты Военно-морского политехнического института Военного учебно-научного центра ВМФ под руководством начальника института капитана 1 ранга Андрея Клименко приняли участие в освящении поклонного креста для храма иконы Божией Матери «Избавительница». Торжественная церемония была проведена настоятелем Софийского собора протоиереем Геннадием Зверевым в городе Пушкине.

Возведение храмового комплекса иконы Божией Матери «Избавительница» планируется начать в ближайшее время на Пулковском рубеже, занимающем ключевое значение в героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

По задумке создателей храмовый комплекс станет не только духовным центом города Пушкина, символом воинской славы, мемориалом памяти защитников Ленинграда, но и еще одной точкой притяжения горожан и гостей Санкт-Петербурга.

«Участие курсантов ВМПИ в таких мероприятиях, как освящение поклонного креста будущего храмового комплекса, имеет большое значение для их духовно-нравственного воспитания. Такие события помогают нам готовить будущих офицеров как настоящих патриотов. Трепетное, уважительное отношение к памяти воинов, павших в боях за Родину, – показатель зрелости достойного гражданина своей страны!» – отметил в своем выступлении начальник института капитан 1 ранга Андрей Клименко.

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