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27.09.2021 (16:45)

Участники международного учения «Мирная миссия-2021» возвращаются в пункты постоянной дислокации

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Военнослужащие вооруженных сил Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана приступили к перебазированию в пункты постоянной дислокации (ППД) после проведения совместного военного антитеррористического командно-штабного учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия - 2021» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Воинские подразделения народной освободительной армии Китая и Вооруженных Сил Российской Федерации совершили марши на железнодорожные станции Донгузская и Маячная, где осуществили погрузку военной техники на железнодорожные платформы и приступили к перебазированию в ППД. Район практических действий авиационным транспортом покидают военнослужащие Индии, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Воинский контингент Республики Казахстан, выполнявший учебно-боевые задачи в составе коалиционной группировки, выдвинулся в ППД наземным транспортом.

Совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия – 2021» проходило с 20 по 24-е сентября 2021 г. на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Главными целями учения являлись: совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, обмен опытом противодействия терроризму, а также освоение основных тактических приемов и способов действий сил (войск) под руководством совместного органа военного управления.

Совместные антитеррористические учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия» проводятся раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первое из них состоялось в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , «Мирная миссия-2021»
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