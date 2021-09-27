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27.09.2021 (16:30)

В ходе учения в горах Тянь-Шаня экипажи Ми-8 МТВ5 выполнили пуски неуправляемых ракет

В Киргизии в Иссык-Кульской области на полигоне Эдельвейс в ходе завершившегося сегодня летно-тактического учения экипажи Ми-8 МТВ5 отдельной вертолетной эскадрильи армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), базирующейся в Республике Казахстан, выполнили пуски неуправляемых ракет.

Накануне мероприятия вертолетчики прибыли на российскую военную базу «Кант» с аэродрома Приозерск в Республике Казахстан.

В ходе трехдневного учения экипажи выполнили тренировочные полеты в горной и высокогорной местности, а на завершающей фазе учения выполнили пуски 80-мм ракет класса «воздух-поверхность» по мишеням, имитирующим легкобронированную технику и мобильные командные пункты противника.

Всего в учении было задействовано около 50 человек летного и инженерно-технического состава и два вертолета Ми-8МТВ5. Летчики выполнили более 20 вылетов и около 50 пусков неуправляемых ракет.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Вертолеты
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