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27.09.2021 (16:15)

В Воронежской области военнослужащие общевойсковой армии ЗВО проходят ревакцинацию от COVID-19

В Воронежской области военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) проходят ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

К повторной процедуре привлекаются военнослужащие и члены их семей, прошедшие полный курс вакцинации до марта 2021 года. Перед введением первого и второго компонентов вакцины «Спутник-V» военнослужащим доводятся все ограничения и противопоказания, а также рекомендации по поддержанию иммунитета.

Предварительно вакцинируемые проходят обязательный медицинский осмотр, а после введения прививки находятся около 30 минут под наблюдением дежурной группы.

            Всего в Западном военном округе первым компонентом ревакцинировано свыше 63 тыс. человек, второй компонент получили около 54 тыс. военнослужащих и членов их семей. В войска ЗВО поступило дополнительно более 8400 компонентов вакцины «Спутник-V».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина , COVID-19
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