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27.09.2021 (16:05)

В медицинских пунктах армейского корпуса Балтийского флота проводится ревакцинация

В воинских частях армейского корпуса Балтийского флота (БФ) продолжается плановая ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала. Ее проходят те, кто ранее прошел полный курс прививок препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V).

Ревакцинация проводится в медицинских пунктах армейского корпуса. Также на полигонах работают выездные бригады. Перед повторной вакцинацией каждый военнослужащий и гражданский служащий даёт добровольное согласие. После прививок медицинские специалисты смотрят за состоянием здоровья ревакцинированных. За время наблюдений в объединении отклонений от нормы не выявлено.

К настоящему моменту более 90 процентов военнослужащих и гражданского персонала армейского корпуса Балтийского флота привиты двумя компонентами препарата Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V).

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , COVID-19
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