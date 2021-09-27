27.09.2021 (15:45)
В соединениях и воинских частях Ленинградского объединения ВВС и ПВО приступили к переводу военной техники на зимний период эксплуатации
В воинских частях и соединениях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения и военной техники на осенне-зимний период эксплуатации.
Регламентные работы включают до 80 различных операций в зависимости от вида военной техники, в частности проводится контроль и замена основных жидкостей, смазка основных узлов, диагностика систем для эксплуатации техники в условиях зимних морозов.
Сезонное техническое обслуживание пройдут военная и специальная техника, находящаяся на вооружении зенитных ракетных, радиотехнических и авиационных подразделений армии.
Новости по теме:
В Приднестровье на миротворческом посту с российскими военнослужащими состоялось занятие по специальной подготовке
Конкурсная комиссия штаба ЗВО завершила приём работ на окружной этап Всероссийского фестиваля прессы «Западный Медиа-Ас-2021»
Метки: