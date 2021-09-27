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27.09.2021 (15:45)

В соединениях и воинских частях Ленинградского объединения ВВС и ПВО приступили к переводу военной техники на зимний период эксплуатации

В воинских частях и соединениях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения и военной техники на осенне-зимний период эксплуатации.

Регламентные работы включают до 80 различных операций в зависимости от вида военной техники, в частности проводится контроль и замена основных жидкостей, смазка основных узлов, диагностика систем для эксплуатации техники в условиях зимних морозов.

Сезонное техническое обслуживание пройдут военная и специальная техника, находящаяся на вооружении зенитных ракетных, радиотехнических и авиационных подразделений армии.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , ВВС
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