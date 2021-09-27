27.09.2021 (15:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с экипажами боевых машин

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие с экипажами боевых машин. На учебных точках войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ военнослужащие из числа экипажей БТР и БРДМ выполнили нормативы по огневой подготовке.

На маршруте была создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения БТР всеми возможными способами: с ходу, с места, с остановками. В ходе упражнения экипажи поразили мишени, имитирующие бронетранспортер, перебегающую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет. Стрельба велась из ПКТ и КПВТ, а дальность до целей варьировалась от 300 до 1000 метров.

Занятие по огневой подготовке экипажей БТР и БРДМ носило плановый характер и проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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