Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.09.2021 (15:15)

Корабли Балтийского флота выполнили минные постановки в морских полигонах

В рамках планового выхода в море экипажи больших десантных кораблей (БДК) «Минск», «Королев» и «Калининград» выполнили задачи по минным постановкам в морских полигонах Балтийского флота.

Экипажи кораблей осуществили постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах, с использованием учебных донных и якорных мин.

Кроме минирования акватории, экипажи кораблей отработали защиту от оружия массового поражения на переходе морем. Основное внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса кораблей и проведению специальной обработки при условном попадании в область радиационного загрязнения.

Все поставленные экипажами БДК мины были «обезврежены» корабельной тральной группой в составе базового тральщика «Новочебоксарск» и рейдового тральщика «Леонид Перепечь».

Справочно: Морские минные заграждения применяются для воспрепятствования прохода судов противника по морским коммуникациям, а также для затруднения проникновения его кораблей, подводных лодок, торпед и др. плавучих средств в гавани, порты, на рейды и к местам высадки морских десантов. При устройстве таких заграждений используются контактные и неконтактные морские мины.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Приднестровье на миротворческом посту с российскими военнослужащими состоялось занятие по специальной подготовке
Расчеты ПВО Западного военного округа прибыли на полигон Капустин Яр для проведения пусков ракет
Конкурсная комиссия штаба ЗВО завершила приём работ на окружной этап Всероссийского фестиваля прессы «Западный Медиа-Ас-2021»
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО приняли участие в масштабной реконструкции сражения времён войны в Брянской области

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false