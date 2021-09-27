27.09.2021 (15:15)

Корабли Балтийского флота выполнили минные постановки в морских полигонах

В рамках планового выхода в море экипажи больших десантных кораблей (БДК) «Минск», «Королев» и «Калининград» выполнили задачи по минным постановкам в морских полигонах Балтийского флота.

Экипажи кораблей осуществили постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах, с использованием учебных донных и якорных мин.

Кроме минирования акватории, экипажи кораблей отработали защиту от оружия массового поражения на переходе морем. Основное внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса кораблей и проведению специальной обработки при условном попадании в область радиационного загрязнения.

Все поставленные экипажами БДК мины были «обезврежены» корабельной тральной группой в составе базового тральщика «Новочебоксарск» и рейдового тральщика «Леонид Перепечь».

Справочно: Морские минные заграждения применяются для воспрепятствования прохода судов противника по морским коммуникациям, а также для затруднения проникновения его кораблей, подводных лодок, торпед и др. плавучих средств в гавани, порты, на рейды и к местам высадки морских десантов. При устройстве таких заграждений используются контактные и неконтактные морские мины.

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