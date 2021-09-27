27.09.2021 (15:00)

В Приднестровье на миротворческом посту с российскими военнослужащими состоялось занятие по специальной подготовке

В мотострелковом подразделении Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу мероприятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ проводили осмотр транспортных средств, проезжающих через контрольно-пропускной пункт. В это время условные террористы с целью прорыва через миротворческий пост совершили его обстрел. Личный состав поста занял круговую оборону и обезвредил условного. В ходе занятия также отработали оказание первой медицинской помощи раненому.

Практические занятия по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

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