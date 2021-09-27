27.09.2021 (14:45)

Расчеты ПВО Западного военного округа прибыли на полигон Капустин Яр для проведения пусков ракет

Расчеты соединений и воинских частей противовоздушной обороны Западного военного округа завершили марши на межвидовый полигон Капустин Яр, где им предстоит провести боевые пуски ракет.

Накануне военнослужащие осуществили погрузку военной техники и имущества на железнодорожные платформы. В составе военных эшелонов преодолели более 1,5 тысяч км и совершили марш по пересеченной местности к месту сбора на дистанцию более 80 км.

По прибытии в назначенные районы подразделения ПВО заступили на учебно-боевое дежурство по прикрытию объектов с проведением боевых пусков ракет.

К плановому мероприятию боевой подготовки летнего периода обучения привлечено около двух тысяч военнослужащих и около 300 единиц военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300, «Бук-М3», «Тор-М2» и «Оса».

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