27.09.2021 (14:30)

Конкурсная комиссия штаба ЗВО завершила приём работ на окружной этап Всероссийского фестиваля прессы «Западный Медиа-Ас-2021»

Конкурсная комиссия штаба Западного военного округа (ЗВО) завершила приём работ на окружной этап Всероссийского фестиваля прессы «Западный Медиа-Ас-2021». В пресс-службу ЗВО поступило более 150 конкурсных работ из всех 26 регионов, в которых находится ЗВО.

Для участия в конкурсе приглашались представители средств массовой информации и блогеры, принимающие активное участие в информационном освещении деятельности войск ЗВО, организаций и учреждений Министерства обороны, осуществляющих свою деятельность на территории субъектов Российской Федерации в зоне ответственности ЗВО, а также общественных патриотических организаций, взаимодействующих с Вооруженными Силами Российской Федерации.

Присланные работы рассмотрены по 9 номинациям конкурса, среди которых: «Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж, «Главный калибр» – за лучшую фотоработу, «Командный голос» – за лучшую радиопрограмму, «Сила слова» – за лучший материал в печатных СМИ, «Стиль жизни» за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию. Сотрудники творческих объединений и интернет-изданий смогут принять участие в номинации «Проект специального назначения» – за лучший комплексный информационно-развлекательный проект. Для журналистов информагентств предусмотрена номинация «Молния». От корреспондентов региональных СМИ жюри рассмотрит работы в номинации «На острие атаки». Дебютанты в журналистской деятельности смогут оценить свои силы в номинации «Прорыв».

К рассмотрению членами жюри окружного этапа принимались информационные материалы, опубликованные в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

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