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27.09.2021 (14:15)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО приняли участие в масштабной реконструкции сражения времён войны в Брянской области

В День освобождения Клинцовского района Брянской области от немецко-фашистских захватчиков          военнослужащие Ельнинской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в масштабной реконструкции боя времён Великой Отечественной войны.

По сценарию реконструкции, немецкая зенитная установка подбила самолёт Красной Армии. Лётчик совершил десантирование на оккупированную территорию. Взять его решают и немцы — переодевшись в форму сотрудников НКВД, — и советские солдаты. В ходе ожесточённых боёв потери несут обе стороны. В какой-то момент на помощь советским солдатам приходит авиация.

После продолжительных боев с применением артиллерии и самолётов, солдаты Красной Армии решаются на финальную контратаку и успешно выбивают врага из укреплений.

Помимо масштабной реконструкции, для жителей и гостей Клинцовского района была организована выставка исторических и современных образцов вооружения, военной и специальной техники, выступление музыкального коллектива с военно-историческими песнями, а также полевая кухня.

         Мероприятие посетило свыше 300 жителей и гостей города Клинцы. В реконструкции принимало участие около 150 военнослужащих и членов военно-патриотического клуба.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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