27.09.2021 (14:15)
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО приняли участие в масштабной реконструкции сражения времён войны в Брянской области
В День освобождения Клинцовского района Брянской области от немецко-фашистских захватчиков военнослужащие Ельнинской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в масштабной реконструкции боя времён Великой Отечественной войны.
По сценарию реконструкции, немецкая зенитная установка подбила самолёт Красной Армии. Лётчик совершил десантирование на оккупированную территорию. Взять его решают и немцы — переодевшись в форму сотрудников НКВД, — и советские солдаты. В ходе ожесточённых боёв потери несут обе стороны. В какой-то момент на помощь советским солдатам приходит авиация.
После продолжительных боев с применением артиллерии и самолётов, солдаты Красной Армии решаются на финальную контратаку и успешно выбивают врага из укреплений.
Помимо масштабной реконструкции, для жителей и гостей Клинцовского района была организована выставка исторических и современных образцов вооружения, военной и специальной техники, выступление музыкального коллектива с военно-историческими песнями, а также полевая кухня.
Мероприятие посетило свыше 300 жителей и гостей города Клинцы. В реконструкции принимало участие около 150 военнослужащих и членов военно-патриотического клуба.