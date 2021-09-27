27.09.2021 (14:00)

В Подмосковье танкисты Кантемировской дивизии уничтожили оборонительные позиции условного противника

В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили боевые стрельбы из 125-мм пушек танков Т-80БВМ. На расстоянии от 1,2 тыс. до 2 тыс. м перед экипажами располагались мишени, имитирующие бронетехнику противника в окопах, в фортификационных сооружениях.

Всего в тактическом учении было задействовано более 250 военнослужащих и свыше 80 единиц вооружения и военной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице