27.09.2021 (14:00)
В Подмосковье танкисты Кантемировской дивизии уничтожили оборонительные позиции условного противника
В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили боевые стрельбы из 125-мм пушек танков Т-80БВМ. На расстоянии от 1,2 тыс. до 2 тыс. м перед экипажами располагались мишени, имитирующие бронетехнику противника в окопах, в фортификационных сооружениях.
Всего в тактическом учении было задействовано более 250 военнослужащих и свыше 80 единиц вооружения и военной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО.
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