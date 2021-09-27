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27.09.2021 (13:45)

В Подмосковье завершился Всероссийский спортивный фестиваль среди кадетских корпусов страны

В Московской области на базе Севастопольской мотострелковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершился Всероссийский спортивный фестиваль по полиатлону имени генералиссимуса А.В. Суворова среди кадетских корпусов и учащихся кадетских классов России.

Программа полиатлона для кадетов включает в себя 3 командные и 45 личных номинаций. На протяжении 4 дней участники соревновались в беге на различные дистанции, в стрельбе из пневматических винтовок, в силовой гимнастике, в метании гранат и мячей.

«Подобные турниры способствуют не только развитию детского спорта, но и имеют большое военно-прикладное значение. Они помогают в патриотическом воспитании нашего подрастающего поколения и способствуют привлечению молодежи к военной службе», – заявил организатор фестиваля ответственный президент Лиги кадетского спорта Дмитрий Цой.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт
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