Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.09.2021 (13:30)

В гарнизонах армейского корпуса Балтийского флота проведен комплекс противопожарных мероприятий

Командованием воинских частей армейского корпуса Балтийского флота совместно с ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту проведен комплекс противопожарных мероприятий на территории воинских частей и других объектов инфраструктуры объединения.

В ходе мероприятий были выполнены работы по очистке территорий военных городков, общежитий, жилых домов, технических территорий баз и складов от кустарника и природного мусора.

Кроме того, ликвидированы препятствия в дворовых проездах для беспрепятственного проезда экстренных служб, проверены все первичные средства пожаротушения, завершена подготовка техники для подвоза, подачи воды в пожароопасный период, проведены работы по очистке чердачных и подвальных помещений в общежитиях.

Помимо этого, в армейском корпусе Балтийского флота продолжается обновление парка специальной техники, предназначенной для тушения пожаров.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию для юнармейцев в музее «Боевой Славы»
В Санкт-Петербурге в формате видеоконференцсвязи прошло заседание Военного совета Ленинградской армии ВВС и ПВО
Под Нижним Новгородом военнослужащие ЗВО поздравили с Днем рождения труженицу тыла Быкову Любовь Федоровну с 96-летием
В Нижегородской области военнослужащие полка РХБЗ ЗВО скрыли перемещение танковых подразделений

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Пожарная безопасность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false