27.09.2021 (13:30)

В гарнизонах армейского корпуса Балтийского флота проведен комплекс противопожарных мероприятий

Командованием воинских частей армейского корпуса Балтийского флота совместно с ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту проведен комплекс противопожарных мероприятий на территории воинских частей и других объектов инфраструктуры объединения.

В ходе мероприятий были выполнены работы по очистке территорий военных городков, общежитий, жилых домов, технических территорий баз и складов от кустарника и природного мусора.

Кроме того, ликвидированы препятствия в дворовых проездах для беспрепятственного проезда экстренных служб, проверены все первичные средства пожаротушения, завершена подготовка техники для подвоза, подачи воды в пожароопасный период, проведены работы по очистке чердачных и подвальных помещений в общежитиях.

Помимо этого, в армейском корпусе Балтийского флота продолжается обновление парка специальной техники, предназначенной для тушения пожаров.

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