27.09.2021 (10:00)

В РВСН началось масштабное командно-штабное учение с Тагильским ракетным соединением

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Свердловской области началось командно-штабное учение с Тагильским ракетным соединением. В общей сложности в мероприятии задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

Комиссия командования РВСН проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач. Также по итогам учения будет дана оценка перспективным образцам вооружения и специальной техники, поступающим в переоснащаемые соединения.

Особое внимание в ходе учений будет уделено новым способам инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования, применению широкой линейки современной инженерной техники, БЛА, охранно-сигнальных устройств, а также охране и обороне полевых районов в различное время суток.

В ходе учения на качественно новом уровне будут отрабатываться интенсивные маневренные действия мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировка и противодействие современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

Основная цель учения – совершенствовать практические навыки командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в организации и осуществлении всех видов обеспечения.

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