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27.09.2021 (13:15)

Фигурист ЦСКА выиграл «бронзу» и принес России третью олимпийскую квоту

В немецком городе Оберстдорф завершился Международный турнир по фигурному катанию «Небельхорн Трофи». Армейский фигурист занял третье место и принес России третью олимпийскую квоту в мужском катании.

Воспитанник СШОР ЦСКА по фигурному катанию на коньках им. С.А. Жука Марк Кондратюк набрал 241,06 балла. В короткой программе спортсмен выступил не совсем удачно и ошибся во всех прыжковых элементах, за что получил 81,48 балла и пятое место. Но в произвольной программе у Кондратюка не было ни одного падения, судьи оценили его выступление на 159,58 балла.

Первое место занял американец Винсент Чжоу с результатом 284,23 балла. Серебряную медаль завоевал французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, набрав 243,78 балла.

Бронзовая медаль Кондратюка позволила российской сборной получить максимальную квоту на Олимпиаду во всех видах фигурного катания, что произошло впервые. Теперь на Олимпиаде-2022 в Пекине будут выступать три российских фигуриста.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Панков
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