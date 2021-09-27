27.09.2021 (13:00)

Подразделения РЭБ ЦВО сорвали нападение ударных беспилотников «противника»

Военнослужащие подразделений связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, подавили сигналы управления разведывательных и ударных беспилотных летальных аппаратов (БпЛА) условного противника.

В ходе радиоразведки местности военнослужащие подразделений РЭБ обнаружили и идентифицировали сигналы управления беспилотными летальными аппаратами условного противника, который планировал атаковать позиции мотострелковых подразделений.

Применив автоматизированные станции помех комплекса «Борисоглебск-2», военнослужащие РЭБ блокировали сигналы и вывели из строя более 20 объектов условного противника.

В учениях специалистов РЭБ было задействовано более 300 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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