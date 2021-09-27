27.09.2021 (12:45)

Экипаж новейшего тральщика «Пётр Ильичёв» готов к заселению на корабль

Камчатский экипаж корабля противоминной обороны «Пётр Ильичёв» под командованием командира капитан-лейтенанта Юрия Никитенко после обучения в Объединённом учебном центре Военно-Морского Флота (ВМФ) прибыл в Санкт-Петербург и готов к заселению на корабль.

В учебном центре военные моряки изучили принципы построения корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. В процессе обучения экипажа была задействована тренажерная база, состоящая из корабельных узлов и механизмов новостройки, на которых личный состав отработал действия в составе боевых расчетов.

В ходе обучения экипаж сдал зачёты по обслуживанию вооружения, узлов и механизмов, подготовке корабля к приёму оружия и плаванию в море. Экипаж готов принять новый корабль от завода-изготовителя и начать проведение швартовых и ходовых испытаний, после завершения которых новейший тральщик войдёт в корабельный состав Тихоокеанского флота.

Корабль противоминной обороны «Пётр Ильичёв» проекта 12700 является шестым в серии и пятым серийным кораблем данного проекта. Новый тральщик назван в честь Героя Советского Союза краснофлотца ТОФ Петра Ивановича Ильичёва, погибшего при штурме острова Шумшу 18 августа 1945 года.

Справочно:

Новый корабль имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика. Он предназначен для борьбы со всеми видами современными мин. Тральщик оснащён новейшими гидроакустическими станциями, размещаемыми на самом корабле и на телеуправляемых автономных подводных аппаратах и обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Основные тактико-технические данные: водоизмещение – 890 т, длина – 62 м, ширина – 10 м. Скорость полного хода – 16 узлов, экипаж – 44 человека.

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