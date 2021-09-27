27.09.2021 (12:30)

Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вышел в море для участия в учении

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер (ГрКР) «Варяг» вышел в море из Петропавловска-Камчатского для участия в учении. Его экипаж отработает уничтожение корабля противника главным ракетным комплексом и выполнит практические учебно-боевые упражнения.

В одном из районов проведения учения экипажи ГрКР «Варяг» и подводной лодки из состава подводных сил ТОФ отработают совместное нанесение ракетного удара. В роли цели будет задействован морской щит-мишень.

Для обеспечения безопасности гражданского судоходства более 10 кораблей и судов обеспечения ТОФ будут выполнять задачи по закрытию района боевой подготовки. Учение пройдет в одном из морских полигонов залива Петра Великого.

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