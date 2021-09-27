27.09.2021 (12:30)
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вышел в море для участия в учении
Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер (ГрКР) «Варяг» вышел в море из Петропавловска-Камчатского для участия в учении. Его экипаж отработает уничтожение корабля противника главным ракетным комплексом и выполнит практические учебно-боевые упражнения.
В одном из районов проведения учения экипажи ГрКР «Варяг» и подводной лодки из состава подводных сил ТОФ отработают совместное нанесение ракетного удара. В роли цели будет задействован морской щит-мишень.
Для обеспечения безопасности гражданского судоходства более 10 кораблей и судов обеспечения ТОФ будут выполнять задачи по закрытию района боевой подготовки. Учение пройдет в одном из морских полигонов залива Петра Великого.
Новости по теме:
Экипажи ракетного крейсера «Москва» и корвета «Ладный» выполнили артиллерийские стрельбы в Черном море
Экипажи танков и боевых машин пехоты ВВО в Забайкалье проходят обучение по новой программе боевой подготовки «Стальной охотник»
Метки: