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27.09.2021 (12:30)

Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вышел в море для участия в учении

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер (ГрКР) «Варяг» вышел в море из Петропавловска-Камчатского для участия в учении. Его экипаж отработает уничтожение корабля противника главным ракетным комплексом и выполнит практические учебно-боевые упражнения.

В одном из районов проведения учения экипажи ГрКР «Варяг» и подводной лодки из состава подводных сил ТОФ отработают совместное нанесение ракетного удара. В роли цели будет задействован морской щит-мишень.

Для обеспечения безопасности гражданского судоходства более 10 кораблей и судов обеспечения ТОФ будут выполнять задачи по закрытию района боевой подготовки. Учение пройдет в одном из морских полигонов залива Петра Великого.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли
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