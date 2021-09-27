27.09.2021 (12:15)

Арктическая группировка Северного флота проведёт учение на побережье Якутии

Корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева завершили выполнение поставленных задач по плану десятого арктического похода в районе Новосибирских островов в море Лаптевых.

Силы морского десанта, принимавшие участие в тактическом учении на побережье острова Котельный, осуществили погрузку личного состава и техники на большой десантный корабль «Георгий Победоносец», и отряд кораблей во главе с флагманом – БПК «Североморск» отправился в бухту Тикси на побережье Якутии. Там группировка отработает учение по обороне континентального побережья.

За время пребывания на острове Котельный заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев проверил боевую подготовку тактической группы береговых войск, размещённой на арктической военной базе «Северный клевер». С военнослужащими были проведены контрольные занятия за летний период обучения. Также состоялось учение с боевой стрельбой расчётов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» и учение с батареями берегового ракетного комплекса «Бастион».

В ходе контрольной проверки заместитель командующего флотом указал командованию тактической группой направления, по которым им предстоит совершенствовать свою работу с подчинёнными.

Десятый арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 9 тясяч морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Дудинка.

Завершение десятого арктического похода и прибытие экипажей в пункты постоянного базирования планируется в первой половине октября.

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