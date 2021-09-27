27.09.2021 (12:00)

Военные коммунальщики в полевом лагере обеспечили комфортное проживание участникам сбора подразделений БАРС

В Ростовской области на полигоне Кадамовский филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Южному военному округу) обеспечил комфортное проживание участников лагерного сбора подразделений боевого армейского резерва страны (БАРС). Силами работников жилищно-коммунальной службы № 2 (г. Новочеркасск) на базе развёрнутых комплексов АПЛ-500 (автономно полевой лагерь) было проведено техническое обслуживание 40 тепловых пушек, произведен необходимый ремонт и техническое обслуживание дизельных электростанций (ДЭС-300).

Вместе с этим проводится постоянное обслуживание системы водоснабжения полевых лагерей. Поддерживаются в исправном техническом состоянии санитарно-гигиенические модули.

В целях обеспечения бесперебойного водоотведения силами жилищно-коммунальной службы № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» были обустроены самотечные канализационные коллекторы, к которым подключены все санитарно-гигиенические модули, прачечная, столовая. Для приёма стоков хозяйственно-бытовой канализации обустроен септик. Кроме того, производится бесперебойный вывоз твёрдых бытовых отходов с территории лагеря.

Первые подразделения БАРС приступили к занятиям 22 сентября 2021 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице