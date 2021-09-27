Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.09.2021 (12:00)

Военные коммунальщики в полевом лагере обеспечили комфортное проживание участникам сбора подразделений БАРС

В Ростовской области на полигоне Кадамовский филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Южному военному округу) обеспечил комфортное проживание участников лагерного сбора подразделений боевого армейского резерва страны (БАРС). Силами работников жилищно-коммунальной службы № 2 (г. Новочеркасск) на базе развёрнутых комплексов АПЛ-500 (автономно полевой лагерь) было проведено техническое обслуживание 40 тепловых пушек, произведен необходимый ремонт и техническое обслуживание дизельных электростанций (ДЭС-300).

Вместе с этим проводится постоянное обслуживание системы водоснабжения полевых лагерей. Поддерживаются в исправном техническом состоянии санитарно-гигиенические модули.

В целях обеспечения бесперебойного водоотведения силами жилищно-коммунальной службы № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» были обустроены самотечные канализационные коллекторы, к которым подключены все санитарно-гигиенические модули, прачечная, столовая. Для приёма стоков хозяйственно-бытовой канализации обустроен септик. Кроме того, производится бесперебойный вывоз твёрдых бытовых отходов с территории лагеря.

Первые подразделения БАРС приступили к занятиям 22 сентября 2021 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
С курсантами Военного института (ЖДВ и ВОСО) проведено выездное практическое занятие в Эрмитаже
В военкоматах Ставрополья более 7 тыс. добровольцев заключили контракты по проекту БАРС
Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в отчетно-выборном собрании Совета ветеранов Тыла Вооруженных Сил
Российские военнослужащие в Таджикистане выполнили упражнения контрольных стрельб

Метки:
Булгаков , Полигон , БАРС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false