27.09.2021 (11:45)

В фестивале «Техносреда», прошедшем на ВДНХ, приняли участие специалисты Минобороны России

В Москве на территории парка ВДНХ состоялся Всероссийский фестиваль технических достижений «Техносреда», в котором принял участие врид начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Александр Осадчук.

В ходе дискуссии, посвященной искусственному интеллекту (ИИ), представитель Минобороны России обозначил важность постановки на государственном уровне задачи по созданию институтов, поддерживающих комплексную функциональную надежность и безопасность изделий, использующих искусственный интеллект. Также он отметил необходимость контроля за созданием систем на основе ИИ с использованием сертифицированных отечественных программных обеспечений.

«Мы всегда использовали только отечественные разработки для своих информационных систем. У нас в этой области есть определенный задел, и мы готовы вместе работать по созданию цифровых технологий», – добавил генерал-майор Александр Осадчук.

Исследования по вопросам практического применения разработок в области информационных технологий в интересах Минобороны России проводятся в Военном инновационном технополисе «ЭРА» на базе Центра машинного обучения с участием представителей образовательных, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. В центре реализована платформа тестирования и внедрения технологий ИИ в интересах безопасности Российской Федерации.

Также спикер акцентировал внимание на работе военного ведомства в области информационных технологий с подрастающим поколением и выпускниками вузов. В этом направлении Минобороны России активно взаимодействует с «Цифровой Лигой» — центром дополнительного образования, созданным для развития и поддержки талантливой молодежи в сфере IT-технологий. Деятельность «Цифровой Лиги» позволяет молодежи глубоко погружаться в сферу IT. Так, площадка «Цифровая Лига» организовала свою работу на форуме «Армия-2021» в парке «Патриот». На площадке «Киберпатриот» прошли мастер-классы по IT-тематике, кибертурниры и хакатоны для детей и молодежи.

Специалисты Минобороны России по направлениям искусственного интеллекта, робототехники, информационной безопасности и сквозных цифровых технологий провели экспертную оценку представленных на фестивале экспонатов.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице