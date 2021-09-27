27.09.2021 (11:30)
Военнослужащие объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил приняли участие в творческой встрече с артистами Московского театра
В объединении противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС прошла творческая встреча военнослужащих по призыву, представителей ветеранских организаций и движения «Юнармия» с артистами Московского театра поэтов «Молодёжный».
В начале творческой встречи приглашенные гости прочитали стихи Есенина, Гумилева, а также современных авторов.
Мероприятие проходило в атмосфере живого общения со зрителем и носило не только литературный, но и патриотический характер.
Завершилась встреча трогательным поздравлением ветерана, труженика тыла Михаила Алкаева, которому в этот день исполнилось 90 лет.
Московский театр поэтов - творческое объединение под руководством Влада Маленко, создающее масштабные городские акции, поэтические представления, спектакли и перформансы. В своих проектах участники синтезируют различные виды визуального искусства и литературы, что позволяет им фиксировать и художественно отражать современный пульс времени.