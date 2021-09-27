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27.09.2021 (11:30)

Военнослужащие объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил приняли участие в творческой встрече с артистами Московского театра

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС прошла творческая встреча военнослужащих по призыву, представителей ветеранских организаций и движения «Юнармия» с артистами Московского театра поэтов «Молодёжный».

В начале творческой встречи приглашенные гости прочитали стихи Есенина, Гумилева, а также современных авторов.

Мероприятие проходило в атмосфере живого общения со зрителем и носило не только литературный, но и патриотический характер.

Завершилась встреча трогательным поздравлением ветерана, труженика тыла Михаила Алкаева, которому в этот день исполнилось 90 лет.

Московский театр поэтов - творческое объединение под руководством Влада Маленко, создающее масштабные городские акции, поэтические представления, спектакли и перформансы. В своих проектах участники синтезируют различные виды визуального искусства и литературы, что позволяет им фиксировать и художественно отражать современный пульс времени.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия , Воздушно-космические силы (ВКС)
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