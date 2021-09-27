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27.09.2021 (11:15)

Юнармейцы Кузбасса приняли участие в военно-спортивной игре «Меридиан надежды»

Юнармейцы Кемеровской области приняли участие в районной военно-спортивной игре «Меридиан надежды», которая прошла на базе детского оздоровительного лагеря «Юность» в Прокопьевском муниципальном округе Кузбасса.

В ходе мероприятия юноши и девушки соревновались в преодолении полосы препятствий и совершении марш-броска, в выполнении приемов строевой подготовки, а также в решении различных задач тактического этапа «Разведшкола».

В игре приняли участие 96 юнармейцев из 16 общеобразовательных школ Прокопьевского муниципального округа.

Военно-спортивная игра «Меридиан надежды» проводится в рамках муниципального проекта «Память сердца», который способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовке обучающихся по основам военной службы, а также популяризации военно-спортивных игр среди детей и молодежи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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